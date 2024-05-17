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    العربية:مقتل المسؤول في حزب الله حسين خضر مهدي في الغارة التي استهدفت سيارة بمنطقة النجارية في قضاء صيدا

    منذ ساعتين
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