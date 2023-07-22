السبت 4 محرم 1445 ﻫ - 22 يوليو 2023 |
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    العربية: أكثر من ربع مليون متظاهر ضد التعديلات القضائية في إسرائيل

    منذ ساعة واحدة
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