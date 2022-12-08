الخميس 14 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 8 ديسمبر 2022 |
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    العربية: أنباء عن قرب تبادل واشنطن وموسكو أسيرين لديهما

    منذ ساعة واحدة
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