الخميس 1 رمضان 1444 ﻫ - 23 مارس 2023
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العربية: احتجاجات في 180 موقعًا في إسرائيل ضد خطط نتنياهو لتغيير نظام القضاء
منذ ساعة واحدة
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