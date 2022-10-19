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    العربية: استقالة وزيرة داخلية بريطانيا بسبب مشاركة معلومات حساسة عبر هاتفها الخاص

    منذ 53 دقيقة
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