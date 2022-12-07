الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022
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العربية: الادعاء العام الألماني قال إن المتهم الرئيسي تواصل مع السفارة الروسية
منذ ساعة واحدة
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