الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023
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العربية: الحكومة التركية قدرت أن 200 ألف وحدة سكنية بحاجة إلى هدم عاجل
منذ 42 دقيقة
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