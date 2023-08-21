الثلاثاء 5 صفر 1445 ﻫ - 22 أغسطس 2023 |
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    العربية: الغارة الإسرائيلية استهدفت شحنة أسلحة إيرانية وصلت إلى مطار دمشق

    منذ ساعة واحدة
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