الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
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    العربية: القمة الخماسية في العلمين ستبحث تعزيز التعاون الدفاعي المشترك

    منذ ساعة واحدة
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