الثلاثاء 16 ذو الحجة 1444 ﻫ - 4 يوليو 2023 |
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    العربية: انفجارات متواصلة طوال الليل وحتى الآن في أنحاء مختلفة من جنين

    منذ 9 ساعات
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