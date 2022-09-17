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وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 20 طائرة و5 سفن صينية حول تايوان
منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 17 - سبتمبر - 2022 3:37 مساءً
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