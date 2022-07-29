الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
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    العربية: خارجية لبنان: تلقينا تحذيرات من دول غربية برسو سفينة سورية تحمل حبوبا مسروقة من أوكرانيا

    منذ 55 دقيقة
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