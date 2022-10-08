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    العربية: سيارة تطلق النار على دورية إسرائيلية عند حاجز شعفاط بالقدس وإصابة جنديين

    منذ ساعة واحدة
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