الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023 |
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    العربية: فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين تحت أنقاض 4 آلاف منزل في 10 ولايات تركية

    منذ 44 دقيقة
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