الخميس 7 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023 |
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    العربية: قاضي فيدرالي يرفض طلب كبير موظفي البيت الأبيض بتأخير تسليم نفسه غدا للسلطات

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