الأربعاء 6 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 20 ديسمبر 2023
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العربية: مجلس النواب الفرنسي يصادق على قانون الهجرة الجديد المعدّل
منذ 4 دقائق
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