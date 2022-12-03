السبت 9 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 3 ديسمبر 2022
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العربية: وكالة أنباء تابعة للقضاء الإيراني تقول إن عدد قتلى الاحتجاجات الجارية تجاوز الـ 200 شخص
منذ ساعتين
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