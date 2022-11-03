الخميس 9 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 3 نوفمبر 2022
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العقوبات الأميركية تستهدف أفرادا مرتبطين بـ"حزب الله" وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني
منذ ساعتين
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