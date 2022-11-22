الثلاثاء 28 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 22 نوفمبر 2022 |
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    العقود الآجلة لخام برنت ترتفع عند التسوية إلى 88.36 دولار للبرميل.. والخام الأميركي يرتفع لـ80.95 دولار للبرميل

    منذ ساعة واحدة
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