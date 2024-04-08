الأثنين 29 رمضان 1445 ﻫ - 8 أبريل 2024
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العقود الآجلة لخام برنت تنخفض 79 سنتا أو 0.87% لتبلغ عند التسوية 90.38 د/ب
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