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    العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع 32 سنتا أو 0.37% لتبلغ عند التسوية 86.91 د/ب

    منذ 23 دقيقة
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