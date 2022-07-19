الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
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    العلية بعد مثوله امام القضاء: لي الشرف ان البي واجباً وطنياً ووظيفياً مقدساً وامثل امام القاضي غسان عويدات كمستمع اليه على سبيل المعلومات وكانت جلسة مطولة اجبت فيها على كل الاسئلة وسأتقدم بواسطة المحامي بإخبار منفصل بموضوع مزايدة السوق الحرة

    منذ 9 دقائق
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