العلية ردًّا على بستاني: المادة 76 تقول إن صلاحيات هيئة الشراء العام رقابية رصدية وتقديم تقارير إلى الجهات المعنيّة ولا تملك صلاحية إبطال المناقصات

الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 4 يناير 2023
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العلية ردًّا على بستاني: المادة 76 تقول إن صلاحيات هيئة الشراء العام رقابية رصدية وتقديم تقارير إلى الجهات المعنيّة ولا تملك صلاحية إبطال المناقصات
منذ ساعتين
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