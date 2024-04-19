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    العماد عون اطلع الرئيس الفرنسي على وضع الجيش والتحديات التي يواجهها في ظل الازمات السياسية والامنية والاجتماعية، اضافة الى الحرب الدائرة في الجنوب

    منذ ساعتين
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