الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
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    العميد المتقاعد فايز كرم لبرنامج "بدنا الحقيقة": لم يكن هناك تحضير كافي لنقوم بحرب التحرير ولم يكن الهدف "مشروع سلطة"

    منذ 6 دقائق
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