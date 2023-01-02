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العميد مصطفى حمدان لبرنامج "بدنا الحقيقة": حتى الآن لم يبدِ قائد الجيش أي نشاط يؤدي لانتخابه رئيساً للجمهورية
منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 2 - يناير - 2023 10:42 مساءً
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