الخميس 10 ذو القعدة 1446 ﻫ - 8 مايو 2025 |
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    الغارديان عن مصدر مطلع: الولايات المتحدة وبريطانيا تجريان محادثات منذ أسابيع وسعتا إلى التوصل إلى اتفاق سريع

    منذ ساعة واحدة
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