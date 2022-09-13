الثلاثاء 17 صفر 1444 ﻫ - 13 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    الغارديان عن وثيقة مسربة: الاتحاد الأوروبي سيمضي قدمًا في فرض ضرائب على الأرباح الفائضة لشركات الطاقة

    منذ 6 دقائق
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
      بالفيديو: زعران “أمل” و "حزب الله" يعتدون على القوى الأمنية في بيروت
      سفير سابق لواشنطن ببيروت يهاجم باسيل.. "مكّن لحزب الله"

      مواضيع قد تهمك

      مواضيع قد تهمك

      الأكثر قراءة

      بعد فصله من التيار ماذا يكشف ماريو عون في لقاء خاص مع صوت بيروت إنترناشونال؟
      مونديال قطر
      الفيفا يتّجه الى استبعاد أحد المنتخبات المنافسة في مونديال قطر
      البطريرك الراعي
      نصيحة من البطريرك الراعي للرئيس عون.. "بلاها"