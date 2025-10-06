الأثنين 14 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 6 أكتوبر 2025 |
    الـ mtv: مخرج يُعمل عليه في موضوع سحب العلم والخبر من جمعية "رسالات" يقوم على ألّا تتخذ الحكومة أي قرار اليوم بانتظار نتائج التحقيقات بإضاءة صخرة الروشة

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2025 5:44 مساءً
