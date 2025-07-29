الثلاثاء 4 صفر 1447 ﻫ - 29 يوليو 2025
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سياسات وقرارات
منوعات
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الـ mtv: مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماعاً في هذه الأثناء لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلات القضائية ومصادر في المجلس تؤكد أن أي خلاف لم يحصل بين المجلس ووزير العدل
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