السبت 10 رمضان 1444 ﻫ - 1 أبريل 2023
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الفاتيكان: البابا فرنسيس سيرأس احتفالات أسبوع الآلام بعد مغادرته المستشفى
منذ 58 دقيقة
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