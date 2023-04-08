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    الفريق الفني السعودي يصل إلى طهران لمناقشة آليات إعادة افتتاح سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد

    منذ 17 ثانية
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