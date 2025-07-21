الثلاثاء 26 محرم 1447 ﻫ - 22 يوليو 2025
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سياسات وقرارات
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الفصيل المحلي في السويداء "حركة رجال الكرامة" يعلن مقتل 46 من عناصره في الاشتباكات الأخيرة في المحافظة
منذ ساعة واحدة
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