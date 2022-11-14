الأثنين 20 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 14 نوفمبر 2022
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القاضية غادة عون لم تمثل أمام القاضي غسان عويدات في قصر العدل حتى الآن
منذ ساعة واحدة
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