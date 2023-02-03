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    القاضي بيتر جرمانوس لبرنامج "ألبوم حياتي": المفروض على القاضي أن لا يكون متحزباً سياسيًا وبالطبع لديه الحق بأن يكون لديه رأيه الخاص ولكن من دون الإدلاء به الى العلن

    منذ 6 ثواني
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