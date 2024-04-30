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    القاضي زاهر حمادة أوقف صاحب المطعم الذي انفجر في منطقة بشارة الخوري ووضع حراسة على احد العمال المصابين بعدما نقل الى احدى المستشفيات

    منذ 24 دقيقة
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