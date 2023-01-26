الخميس 4 رجب 1444 ﻫ - 26 يناير 2023 |
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    القاضي عويدات أصدر في هذه الأثناء قراراً يطلب فيه عدم استلام أيّ قرار أو تبليغ أو مذكرة أو أيّ مستند من أيّ نوع صادر عن القاضي البيطار كونه مكفوف اليد وغير ذي صفة وإعلام قسم المباحث الجنائية المركزية بذلك

    منذ 58 دقيقة
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