الأحد 5 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 19 نوفمبر 2023 |
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    القصف الإسرائيلي مستمر بشكل مكثف في هذه الأثناء في مركبا وحولا

    منذ 47 دقيقة
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