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    القصف الإسرائيلي يستهدف مجموعة صحافيين في علما الشعب في الجنوب بينهم طواقم تابعة لوكالة رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية وقناة الجزيرة

    منذ ساعة واحدة
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