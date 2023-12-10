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القصف المدفعي الصهيوني يستهدف أطراف بلدات عيتا الشعب وعيترون وكونين ومحيبيب
منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 10 - ديسمبر - 2023 10:42 صباحًا
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