السبت 1 رجب 1445 ﻫ - 13 يناير 2024
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أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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القصف المدفعي المعادي طاول تلة حمامص في سردا
منذ 18 ثانية
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