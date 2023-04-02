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    القناة الـ12 الإسرائيلية: نتنياهو وصف مستشارة الحكومة القانونية بأنها "معارضة مغرضة" لرفضها تشكيل الحرس الوطني

    منذ 60 دقيقة
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