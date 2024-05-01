الأربعاء 22 شوال 1445 ﻫ - 1 مايو 2024
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القناة ١٣ الإسرائيلية: إسرائيل أبدت موافقتها على عرض فرنسا لإيجاد تسوية دبلوماسية للجبهة الشمالية
منذ 21 دقيقة
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