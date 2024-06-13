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    القناة 12 الإسرائيلية: احتراق 3000 دونم في الجليل بعد إطلاق حزب الله لحوالي 215 صاروخاً استهدفت المناطق الشمالية في إسرائيل رداً على مقتل قائد ميداني كبير في الحزب

    منذ 16 دقيقة
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