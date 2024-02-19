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    القناة 12 الإسرائيلية: الإنذار الأخير في الجليل الأعلى سببه الاشتباه في تسلل طائرة مسيرة من لبنان

    منذ ساعتين
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