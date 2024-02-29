الخميس 19 شعبان 1445 ﻫ - 29 فبراير 2024
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القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة تصدق على تمديد إجلاء سكان البلدات الحدودية في غلاف غزة ومع لبنان حتى يوليو
منذ ساعة واحدة
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