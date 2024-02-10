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    القناة 12 الإسرائيلية: الدفاعات الجوية اعترضت هدفا جويا مشبوها عبر من لبنان نحو سماء كاداريم جنوبي صفد

    منذ 55 دقيقة
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