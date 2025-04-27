الأثنين 30 شوال 1446 ﻫ - 28 أبريل 2025
|
عربي
English
Français
عربي
برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
شاهد
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
شاهد
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
شاهد
القناة 12 الإسرائيلية: المبنى الذي يعتزم الجيش الإسرائيلي قصفه في الضاحية يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة
منذ 16 ساعة
A
A
A
طباعة المقال
المزيد من
بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
الأكثر قراءة
امتعاض شيعيّ من "الخداع الإيرانيّ"؟!
بشرى لمرضى الكبد.. علاج جديد قد يحل محل الزراعة
إعلان غريب وصادم من رامي مخلوف.. ماذا جاء فيه؟