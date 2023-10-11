الأربعاء 26 ربيع الأول 1445 ﻫ - 11 أكتوبر 2023 |
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    القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات بأن هدف الطائرات الشراعية هو مفاعل ديمونا

    منذ ساعة واحدة
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