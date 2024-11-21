الخميس 19 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 21 نوفمبر 2024
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القناة 12 الإسرائيلية: تقديم لائحة اتهام ضد 3 فلسطينيين من الخليل بتشكيل خلية بهدف اغتيال الوزير بن غفير
منذ 15 ساعة
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